قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي.. «اتفرج في بيتك»

يترقب محبي وعشاق الساحرة المستديرة، انطلاق صافرة بداية مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الـ9 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة تايم سبورتس الأرضية المباراة، ونقدم لكم حيلة لمشاهدة المباراة على تايم سبورتس الأرضية لا تكلفك سوى 10 جنيهات.

قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي

أداة بـ10 جنيهات لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي، على قناة تايم سبورتس الأرضية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طريقة متابعة المباراة في المنزل

يسعى مشجعي المارد الأحمر لمتابعة المباراة في المنزل، ويرغبون في طريقة بسيطة لمشاهدة المباراة، ويمكن ذلك عبر قطعة لا يتعدى ثمنها 10 جنيهات، وذلك عن طريق تحويل طبق الدش إلى «إريال» أرضي عبر شراء محول يسمى «كونفيرتر» من محال الدش.

طريقة تركيب الـ«كونفيرتر»

يتطلب تركيب الـ«كونفيرتر» مجموعة من الخطوات التي أوضحها أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية خلال حديثه لـ«الوطن»، وجاءت على النحو التالي:

فصل سلك الريسيفر وتركيبه في واحدة من جهتي المحول

تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون عبر مدخل الإريال.

باتباع الخطوتين السابقتين يتحول طبق الدش تلقائيًا إلى إريال أرضي.

بمجرد اتباع الخطوات السابقة يمكن للشخص العادي، البحث عن القنوات الأرضية بسهولة، فيمكنه بواسطة الريموت البحث عن قناة أون تايم سبورت الأرضية بعد حصولها على حق البث.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة حاسمة يترقبها الملايين من عشاق الكرة المصرية، وذلك في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الـ9 مساءًا على ملعب استاد القاهرة الدولي.