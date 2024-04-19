وسيلة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي هذه اللحظات يبحث عشاق القلعة الحمراء عن تفاصيل لقاء الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، بداية من موعد المباراة حتى القنوات الناقلة، وينقل البطولة محطات راديو مفتوحة مفتوحة، نستعرض ترددها في السطور التالية.

وسيلة مجانية تنقل مباراة الأهلي

وتعد الوسيلة المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي غدًا في الـ3 عصرًا، هي المحطات الإذاعية التالية:

محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

سر طلب الأهلي للكاف قبل لقاء مازيمبي

وقبل لقاء الأهلي ومازيمبي، اشتكى مسئولو البعثة في الكونغو، من صعوبة الوصول من فندق الإقامة إلى ملعب التدريبات، قبل مواجهة مازيمبي، وبحسب البيان الذي صدر عبر الحساب الرسمي، إن النادي أرسل خطابا ظهر الخميس، إلى الاتحاد الأفريقي، يطلب فيه تواصل الكاف مع مازيمبي، من أجل العمل على تأمين وتسهيل وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب التدريبات وفندق الإقامة.

وعانت البعثة من عدم توافر دوريات أمنية كافية، للتغلب على الزحام الشديد في شوارع الكونغو، لكنهم وصلوا في وقت متأخر إلى مدينة لوبومباشي، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت 7 ساعات، وهو السبب الذي جعل الأهلي يطلب تدخل الكاف قبل لقاء مازيمبي.