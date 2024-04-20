هل أثر تحرير سعر الصرف في تناسب أسعار الذهب المحلية مع العالمية؟.. خبير يوضح

شهدت أسعار الذهب المحلية خلال نهاية العام الماضي 2023 وبداية العام الحالي 2024 ارتفاعات ملحوظة بشكل كبير، وهو ما كان يتنافى ويختلف عن السعر العالمي الذي كان ينخفض خلال هذه الفترة.

فرغم أن الأسعار في الأسواق العالمية كانت تتراجع بشكل واضح وكبير بسبب أسعار الفائدة، فإن الأسعار في مصر كانت ترتفع على غير المتوقع، وهو ما دفع شعبة الذهب إلى الإعلان أكثر من مرة عن نصائح بعدم الشراء في ذلك الوقت خاصة وأن السعر محليا لا يتناسب مع السعر العالمي.

تسعير الذهب في مصر

وتعليقا على هذا، قال الدكتور حسام العجمي الخبير في شؤون وأبحاث الذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال هذه الفترة كانت أسعار الذهب يتم تسعيرها على دولار السوق الموازية في ذلك الوقت والذي كان يرتفع بشكل كبير عن السعر الرسمي.

وأضاف أن سعر الذهب يتحكم فيه العديد من العوامل منها السعر العالمي للذهب، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسوق العرض والطلب.

وتابع: منذ إنهاء الدولة على السوق السوداء للدولار ووضع تسعير عادل للدولار مقابل الجنيه، وقد اختفى ما كان يسمى بدولار الصاغة، إذ أن سعر الذهب في الوقت الحالي محليا في الصاغة أصبح يتناسب بشكل كبير مع السعر العالمي، فمع حساب سعر الجرام مع سعر صرف الدولار، نجد أن سعر الجرام في مصر هو نفس السعر عالميا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الآن

وسجّلت أسعار الذهب عالميا الآن 2392 دولار للأوقية، وسجل سعر الجرام عيار 24 في مصر 3731 جنيها للجرام، وسجل عيار 21، 3265 جنيها، وعيار 18 2799 جنيها للجرام الواحد.