«جولد بيليون»: بعض المنصات مستمرة في توقف تسعير الذهب

أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أن هناك عدد من المنصات مستمرة في توقف تسعير الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التوقف يأتي بعد أن كان من المتوقع أن يعود تسعير الذهب المحلي إلى العمل اليوم مع بداية التعاملات في الأسواق العالمية، ولكن حتى الآن يظل العمل في سوق الذهب متوقفًا، ما يدل على عمق الأزمة الحالية.

الأسعار الحالية استرشادية

وأشار إلى أن نطاق الأسعار الأخير في السوق كان بين 3900 إلى 4000 جنيه للجرام عيار 21، ولكن تبقى هذه الأسعار استرشادية فقط في ظل غياب التسعير في الصاغة لعمليات البيع والشراء.

وصرحت شعبة الذهب في بيان رسمي لها الأيام الماضية بأن أسعار الذهب الأخيرة غير حقيقية، وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب، ما يزيد من الطلب على الذهب.

وأكدت أن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء هذه الأزمة، إذ توجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر.

وأشارت شعبة الذهب في بيان رسمي لها إلى أنها غير مسئولة عن عملية تسعير الذهب، وما يجرى إعلانه على صفحة الشعبة هو متوسط للأسعار المتداول في السوق.

ويستمر السعر المحلي في نطاق 3900 – 4000 جنيه للجرام عيار 21 وهي أسعار استرشادية فقط، نظرا إلى غياب التسعير الفعلي في الأسواق بسبب التوترات والأحداث في الصاغة، وتبقى الأسواق تترقب على السعر الذي يفتتح عنده السوق، ولا يوجد سعر موحد حالياً في سوق الذهب ويختلف السعر من تاجر إلى آخر حسب كمية الذهب المتوفرة لديه.