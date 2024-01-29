«آي صاغة» تعلن عودة تسعير الذهب بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 3850 جنيها

أعلنت منصة «آي صاغة» عن عودة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

بدء تعاملات اليوم عند 3 آلاف و850 جنيها لعيار 21

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق بدأ تعاملات اليوم عند مستوى 3 آلاف و850 جنيها لسعر جرام الذهب عيار 21، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات لتسجل مستوى ألفين و29 دولارا.

وأوضح «إمبابي» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4 آلاف و400 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3 آلاف و300 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو ألفين و567 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 30 ألفا و800 جنيه.

في سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، بجانب تصريحات جيروم باول، رئيس البنك، وسط التوفعات بتثبيت الفائدة.

ما علاقة التوترات في الشرق الأوسط بسعر الذهب؟

ولفت المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى أن تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل 3 أفراد في هجوم بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، سيعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويرفع الطلب للذهب، والأسعار بالأسواق العالمية.

وتتوقع الأسواق تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 30 و31 يناير الجاري.