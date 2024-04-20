تراجع في أسعار 20 سلعة غذائية اليوم.. أبرزها الأرز والعدس

شهدت الأسواق اليوم السبت 20-4-2024 حالة من التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية للمستهلك، والتي من أهمها العدس المعبأ، والجبن الرومي، واللبن المجفف، والسمسم الأبيض.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية التي تراجعت في الأسواق المحلية اليوم السبت 20-4-2024، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو حوالي 57.71 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 13.94 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الشاي الليبتون 40 جم بنحو حوالي 12.79 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.38 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بنحو حوالي 62.82 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 5.03 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الأرز السائب بنحو حوالي 29.23 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.36 جنيه للمستهلك.

سجّل متوسط سعر كيلو السمسم الأبيض نحو حوالي 158 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 12.3 جنيه للمستهلك.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

سجّل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو حوالي 10.42 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.16 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بنحو حوالي 13.48 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ2.03 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 39.21 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 5.26 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

سجّل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو حوالي 94.21 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 2.41 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو حوالي 117.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 4.48 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بنحو حوالي 136.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 10.14 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو حوالي 25.15 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 14.29 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بحوالي 121.48 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 6.4 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بنحو حوالي 126.07 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ 4.57 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بنحو حوالي 148.23 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.77 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق

سجّل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو حوالي 104.33 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 10.67 جنيه

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو حوالي 81.65 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 28.41 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور بحوالي 112.25 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 31.02 جنيه للمستهلك.

سجّل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (المتوسط) نحو حوالي 122.5 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 24.26 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) بنحو حوالي 229.33 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 34.13 جنيه للمستهلك.