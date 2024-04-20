«التعليم العالي»: نجحنا في مداهمة 440 كيانًا وهميًا منذ 2015 

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك توجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بمواجهة حاسمة لأي كيان وهمي أو مؤسسة تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو منح شهادات مزورة وغيرها من الأمور المختلفة للقانون، والتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق القانون في إطار المحافظة على مستقبل الطلاب، ومنعًا لتلاعب منعدمي الضمير بمصيرهم.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية التي جرى إنشاؤها عام 2015 نجحت حتى الآن في مداهمة أكثر من 440 كيانًا وهميًا تدّعى انتسابها للجامعات والوزارة وتقوم بمنح شهادات مزورة بالمخالفة للقانون وأنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت أن الوزارة نشرت قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة على تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات الوهمية، وإنشاء لجنة لرصد الأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية بكافة وسائل النشر، مناشدة جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع الوزارة والمجلس للاطلاع على كافة بيانات المؤسسات المعتمدة.

وأشارت المصادر في وزارة التعليم العالي إلى أن عمل لجنة الضبطية القضائية متواصل طوال أيام الأسبوع ويشمل مختلف المحافظات.