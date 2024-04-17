وزير التعليم العالي يستعرض تجربة فرع جامعة وسط لانكشاير في العاصمة الإدارية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جراهام بولدوين، رئيس جامعة وسط لانكشاير، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.

وتناول اللقاء مناقشة التجربة الناجحة لفرع جامعة وسط لانكشاير في العاصمة الإدارية المصرية، والذي يُقدم برامج هندسية متميزة في مجالات هندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية وهندسة السيارات الرياضية وغيرها.

التوسّع في برامج الجامعة

أكد عاشور أهمية التوسّع في برامج الجامعة لتشمل مجالات جديدة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك تلبيةً للاحتياجات المتزايدة في هذه المجالات.

وشدّد على ضرورة توافق البرامج الجديدة مع معايير التعليم الطبي المصري، وحرص الوزارة على توفير فرص تبادل طلابي بين مصر والمملكة المتحدة لتقديم التدريب العملي في مجال العلوم الطبية.

شراكات مع الجهات الصناعية لتدريب الطلاب

أثنى عاشور على جهود الجامعة في عقد شراكات مع الجهات الصناعية لتوفير التدريب اللازم للطلاب، مشيرًا إلى المشاريع المتميزة التي قام بها طلاب الدفعة الأولى.

من جهتها، أكدت الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة، على جهود المكتب الثقافي المصري في لندن في عقد شراكات دولية وبرامج دراسية بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشارت إلى مشاركة المكتب الثقافي في البرامج الصيفية لجامعة لانكشاير، والتي استفاد منها نحو 100 طالب مصري.