«التعليم العالي»: تغيير شكل عمارات الطريق الدائري لملائمة الشكل الحضاري المصري

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المسافة من الأوتوستراد بالقاهرة والنيل وحتى المريوطية تم تغيير شكل واجهات المباني لتكون ملائمة للشكل الحضاري المصري، لافتًا إلى أن هذه المسافة تمثل المرحلة الأولى من تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وهذا باعتباره مسار رئيسي للسائح الأجنبي، ومسار يومي بالنسبة للمواطن المستخدم للطريق الدائري.

تنظيم شكل عمارات الطريق الدائري

وأضاف خلال مداخلته على برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن إعادة المظهر إلى هذه المسافة بشكل حضاري، تم باستخدام الفكرة الجديدة في دخول الهوية المصرية لتقديم توعية لأوجه الحضارة في محافظتي القاهرة والجيزة، لافتًا إلى أن الشركات المنفذة لهذا المشروع ستظهر تباعًا خلال الفترة القادمة بحيث تظهر بشكل جمالي على الطريق الدائري.

القائمون على المشروع

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، قائمة على هذا المشروع من خلال استشاريين لهذا المشروع وبدأ التخطيط الكامل له، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية القائمة على التنفيذ، ولا يقتصر فقط على التخلص من المنظر غير المنظم للعمارات وإنما اللوحات الجدارية ومضمونها وألوان العمارات بعد تنظيمها.