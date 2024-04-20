«8 الصبح» يستعرض أبرز المحطات الفنية للراحل صلاح السعدني: قدم أعمالا خالدة

قدمت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، خالص التعازي لأسرة الفنان صلاح السعدني، قائلة إن الفنان الراحل صاحب تاريخ فني كبير وقدم أدوارا مختلفة ومتميزة وله مذاق خاص في أداء الأدوار الفنية والدرامية.

مسيرة فنية كبيرة

وأشارت إلى أنه ترك تاريخا عظيما من الأفلام والمسلسلات في ذاكرة الدراما المصرية، ورحل بجسده فقط بعد أن قدم أعمالا خالدة.

وعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، ضمن فقرة «أنا المصري»، أبرز المحطات الفنية والحياتية للفنان الراحل صلاح السعدني:

- ممثل مصري ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية.

- التحق بكلية الزراعة بدأ تقديم عروض مسرحية على مسرح الجامعة.

- جمعته علاقة صداقة قوية بالزعيم عادل إمام.

- بدأ صلاح السعدني مشواره الفني 1960 من خلال مسلسل «الرحيل».

- غاب عن التمثيل أربع سنوات وبعدها عاد بقوة كبيرة ليقدم المزيد من الأعمال الفنية المميزة.

- كثف نشاطه في السبعينيات فشارك في عدة أفلام.

- رشحه المخرج إسماعيل عبدالحافظ للمشاركة في بطولة مسلسل «ليالي الحلمية».

- أهم مسرحياته «الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، زهرة الصبار».

- آخر أعماله مسلسل القاصرات والذي عرض في 2013.