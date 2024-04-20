مفاجأة لـ6 أبراج خلال الـ10 أيام المقبلة.. «نجاحات كبيرة وتكوين علاقات»

تحمل الأيام المقبلة بشائر عديدة لمواليد الأبراج النارية والترابية، خاصة على المستوى العاطفي لوجود الشمس في منزل الحب، وأيضًا على المستوى العملي، إذ سيحققون نجاحات كبيرة، وفق ما أوضحته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مشيرة إلى وجود فرص أفضل لعدد من الأبراج في الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري.

برج الثور

أوضحت عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، أنّ برج الثور من الأبراج الترابية التي تمتلك حظًا جيدًا في العمل، إذ لدى مواليده حضور قوي ويتمتعون بنشاط كبير للعمل وتحقيق النجاح والوصول إلى القمة.

برج العذراء

يشهد مواليد برج العذراء تألقًا كبيرًا في العمل خلال الـ10 أيام المقبلة، مما سيجعلهم يحققون النجاحات، إضافة إلى قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، وبداية من يوم 26 أغسطس المقبل، سيكون لديهم فرص عديدة للسفر سواء داخل أو خارج مصر.

برج الجدي

يمتلك مواليد برج الجدي حظًا جيدًا يجعلهم الأكثر تميزًا، إضافة إلى إثبات قدراتهم وتحقيقهم لنجاحات ملموسة، وبنهاية الشهر، لديهم فرص للحب نظرًا لوجود الشمس في منزل الحب، ويساعدهم ذلك على إصلاح المشكلات العاطفية، وإعطائهم حماس وطاقة كبيرة لإثبات ذاتهم، بحسب «فؤاد».

برج القوس

برج القوس من الأبراج النارية التي تمتلك سحرا وجاذبية، إضافة إلى قدراتهم على تكوين علاقات قوية مع أبنائهم خلال الأيام المقبلة.

برج الحمل

يمتلك مواليد برج الحمل طاقة عاطفية كبيرة تجعلهم ضمن يحققون نجاحات مهنية وعاطفية كبيرة.

برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بحسن تصرفهم في الحياة العاطفية وإحداث تأثير جيد في الآخرين، ويمتلكون فرصا جيدة للارتباط خلال الفترة المقبلة.