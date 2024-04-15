عبير فؤاد تتوقع إصابة 4 لاعبين خلال مباراة الأهلي والزمالك.. «احذروا»

ملايين المشجعين على موعد مع مباراة الأهلي والزمالك، والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي اليوم في الساعة السابعة مساءً، ومع عقد القمة الـ127 بين قطبي الكرة المصرية توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وقوع إصابات بين عدد من لاعبي الفريقين على أرض الملعب، لذا هناك بعض النصائح لهم بضرورة الحذر، تجنبًا لما يمكن أن يحدث.

وحول الإصابات المتوقعة، أوضحت عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن»، بإصابة عدد من اللاعبين على أرض الملعب.

أحمد عبد القادر

ينتمي اللاعب أحمد عبد القادر إلى مواليد برج الجوزاء، ومتوقع إصابته بنسبة كبيرة، خلال مباراة الأهلي والزمالك: «ممكن نقول إن النهاردة مش يومه، ولازم يركز كويس جدًا على هدفه».

عمر كمال

عمر كمال من اللاعبين المتوقع إصابتهم، خلال مباراة الأهلي والزمالك، لأن الحظ لا يحالفه، ولن يكون في أفضل حالاته، لذا عليه الانتباه جيدًا، للخروج من المباراة بأقل الخسائر.

كريم الدبيس

يعد اللاعب كريم الديبس من مواليد برج الجوزاء، ومن المحتمل إصابته خلال مباراة الأهلي والزمالك، لذا عليه الحذر والانتباه على أرض الملعب.

محمود كهربا

محمود كهربا من أقوى اللاعبين في فريق المارد الأهلي، لكن الحظ لا يوافقه اليوم، ومن المتوقع إصابته خلال المباراة، لأنه من مواليد برج الحمل.