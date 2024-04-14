توقعات عبير فؤاد لقمة الأهلي والزمالك في الدوري.. تحذير لهؤلاء اللاعبين

ساعات قليلة تفصلنا عن القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية «الأهلي والزمالك» والتي تشهد غيابات بالجملة وإصابات كثيرة في صفوف الفريقين؛ وكالمعتاد تظل توقعات الأبراج في كل لقاء من الأشياء التي تشغل بال الكثير من مشجعي الناديين.

وفي تصريحات لـ«الوطن» كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن اللاعبين أصحاب الحظ الجيد، وكذلك أهم الأسماء التي قد تتعرض للإصابة، حيث طالبت بعضهم بالحذر والتركيز في أرض الملعب.

توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي والزمالك

وقالت عبير فؤاد عن مباراة الأهلي والزمالك، إن القمر موجود في برج السرطان ما يمنح فرصة أفضل لمواليد الأبراج المائية ومنهم حارس المرمى مصطفى شوبير، والذي من المتوقع أن يكون في قمة تألقه ولديه حماس وطاقة وإصرار ولياقة بدنية عالية، ويمنحه المريخ فرصة أكبر لتحقيق النجاح، أما علي معلول الذي لم يتم التأكيد على مشاركته بعد فهو من ناحية الحظ ليس في أفضل حالاته ولا يحسن التصرف، ويحتاج لمضاعفة انتباهه لأن القمر في مواجهة برجه.

وأضافت «فؤاد» قائلة، إن محمد عبد المنعم من مواليد برج الدلو لديه طاقة بدنية ولياقة يستطيع تنظيم جهده وتوظيفه في اتجاه سليم، وفي نفس البرج محمد هاني لديه فرصة كبيرة لتوظيف جهوده، أما رامي ربيعة في حال مشاركته فلديه حظ جيد وإصرار، حيث يكون المريخ في وضع داعم له، ولديه استعداد للتعاون لكنه عرضه للإصابة وعليه الحذر والانتباه.

كريم فؤاد برج الميزان القمر معاكس معه، ويحتاج لمضاعفة تركيزه وقت المباراة، أما عمر كمال ومحمود متولي فالحظ لا يحالفهم كون القمر يعاكسهم لأنهم من أصحاب الأبراج التي لا يحالفها الحظ مثل الجدي والميزان.

الحظ يحالف أشخاص وتحذير لأخرين:

وقالت عبير فؤاد ضمن توقعاتها لقمة الأهلي والزمالك، إن أحمد نبيل كوكا برج السرطان يحالفه الحظ «لديه فرصة للتألق»، ويستطيع التغلب على أي تشتت أو تشوش والمريخ يعطيه بصيرة وحسن تصرف، وعلى النقيض أحمد عبد القادر الذي يكون عرضة للوقوع في أخطاء بسبب قلة تركيزه، وكريم نيفيد لن يشارك بحسب التشكيل المتوقع، ومن ناحية الأبراج لا يحالفه الحظ، أما عمرو السولية برج الحمل القمر في وضع معاكس معه لابد أن يضاعف تركيزه لأنه عرضه للإصابة ويجب الانتباه على نفسه، وكذلك حسين الشحات برج الجوزاء لابد أن يضاعف تركيزه، ويلتزم.

محمد مجدي قفشة برج الحوت يحالفه الحظ ويمكنه تسجيل أهداف، كريم الدبيس برج الجوزاء مثل حسين الشحات لابد أن يضاعف تركيزه لأنه عرضه للوقوع في أخطاء أما وسام أبو علي برج الجدي يشعر بتشتت وتشوش بسبب مواجهة القمر يجب أن يحرص على سلامته، ويعاكس القمر، ورضا سليم برج الميزان لابد أن يضاعف تركيز.

طاهر محمد طاهر برج الحوت يحالفه الحظ ولديه فرصة للتهديف، ويعاكس القمر برج الحمل الذي ينتمي له محمود كهربا، لذا لابد أن ينتبه لسلامته من الإصابات، ويضاعف تركيزه، ومثله أنتوني موديست في حال مشاركته، وعن بيرسي تاو فهو برج الثور ولديه حظ كبير وردود أفعاله سريعة ولديه حظ كبير ويحسن التصرف.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

ويخوض الأهلي المباراة وهو يعاني من غيابات بالجملة، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها نجوم الفريق، في ظل استمرار غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، إلى جانب إصابة مروان عطية وإمام عاشور، وكذلك غياب أليو ديانج، وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد.