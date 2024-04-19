عاجل.. عبير فؤاد تحذر 5 أبراج خلال الـ10 أيام المقبلة.. «خلوا بالكم»

يهتم العديد من الأشخاص بالأبراج، لمعرفة حظوظهم خلال الفترة المقبلة، لذا فإن هناك تحذيرات لـ5 أبراج، خلال الـ10 أيام المقبلة من شهر أبريل، للانتباه تجنبًا للوقوع في المشكلات، على مختلف المستويات، سواء في العمل أو المال أو الأسرة.

أعلنت عبير فؤاد خبيرة الأبراج في حديثها لـ«الوطن»، دخول كوكب الشمس إلى برج الثور اليوم، ما ينذر بتحذيرات عديدة لمجموعة من الأبراج، خلال الـ10 أيام المقبلة، تجنبًا لتعرض هؤلاء للمشكلات على كل الأصعدة.

مواليد العقرب

نصحت «فؤاد» مواليد برج العقرب، بعدم المغامرة في اتخاذ أي قرار، خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر أبريل، وضرورة الحرص على حقوقهم، والبعد عن المخاطرة على كل الأصعدة، سواء في المال أو القيادة، أو العلاقات الأسرية خاصة مع الزوج أو الزوجة.

مواليد الحمل

يميل مواليد الحمل إلى التبذير خلال الـ10 أيام المقبلة، لذا لا يجب عليهم المغامرة في اتخاذ القرارات، خاصة المالية والبيع والشراء، ويجب وضع حد للمصروفات غير الضرورية.

مواليد الجوزاء

نصحت «فؤاد» مواليد برج الجوزاء، بضرورة حماية أنفسهم، لأنهم الأكثر عرضة للحسد، لذا عليهم فعل الأمور في سرية، وكتمان خطواتهم القادمة، وعدم الحديث عنها مع الآخرين، بالإضافة إلى الانتباه لصحتهم وتنظيم جهودهم، بالإضافة إلى الحصول على وقت كاف للراحة.

مواليد الدلو

مواليد برج الدلو من الأبراج، التي يجب أن يكون أصحابها، في حذر دائم، عند اتخاذ أي قرار أو خطوة جديدة، خاصة في الأيام القادمة، لأنهم يواجهوا ضغوطًا كبيرة، تتطلب منهم الوقوف بصلابة والتمسك أمام المشكلات التي تواجههم، للخروج منها بأقل الخسائر.

مواليد الأسد

يواجه مواليد الأسد جوانب سلبية خلال الفترة القادمة، تتطلب منهم الابتعاد عن أي مغامرة، ومضاعفة حذرهم خاصة في العمل، لمنع الوقوع في المشكلات.