%15 انخفاضا في أسعار الأجهزة الكهربائية.. «الشعبة» توضح التفاصيل

قال جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت انخفاضا بلغ 15% منذ شهر فبراير الماضي وحتى أبريل الجاري، ويأتى انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية تدريجيا تزامنا مع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخزانة المصرية ولا سيما الاستثمار في مشروع رأس الحكمة.

أسباب انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وأضاف «سدرة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن توفير العملة الأجنبية في السوق المصرية وكذا توفير استيراد مستلزمات الإنتاج يعد أهم الإجراءات التي تساعد على تراجع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية.

أسباب تدفع الشركات لتخفيض الأسعار

وتابع، أنه مع استمرار استقرار سعر صرف العملة ستشهد الأسواق حالة من المنافسة، وهو ما يدفع شركات الأجهزة الكهربائية إلى تخيفض الاسعار لجذب المستهلكين وكذلك تقديم عروضا مغرية على الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن كون العرض والطلب هو الذي يتحكم في تحديد الأسعار يعد قانونا عادلا لسير الأسعار في أسواق الأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن هناك عوامل عديدة تتحكم في السعر من بينها تحديد أسعار الشحن والتي تتغير من حين لآخر.