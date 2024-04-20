«الري» تنشئ 60 بئرا جوفية بالمناطق النائية في تنزانيا لتوفير مياه نقية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول زيارة اللواء مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية.

«الري» تستقبل مدير كلية الدفاع الوطني في تنزانيا

وذكر «سويلم»، أن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل باستقبال مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق، والذى يضم 23 دارسًا بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي)، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وكان في استقبالهم الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل.

استعراض أنشطة المشروعات التنموية

وخلال الزيارة، عُرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.

كما قام قطاع شئون مياه النيل باستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية و رعى الثروة الحيوانية، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء عدد 60 بئرا جوفيا في عدد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة.

وفى نهاية الزيارة توجه اللواء مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية، على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والري.