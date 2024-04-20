«حياة كريمة» بأسيوط: تطوير منظومة الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه

تعمل المباراة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على قدم وساق من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات التي كانت مهمشة لفترات طويلة، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بتطوير مختلف جوانب حياته، كالجانب الصحي والجانب التنموي والجانب الخدمي وغيرها.

مشاريع حياة كريمة للشباب في أسيوط

وفي إطار ذلك، تعمل «حياة كريمة» على عدد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وصل إجمالي تلك المشروعات إلى 82 مشروعًا، بتكلفة 266 مليون جنيه.

وأوضحت «حياة كريمة» في بيان، أن المشروعات التي تنفذها المبادرة في أسيوط بقطاع الشباب والرياضة، تتنوع بين إنشاء مراكز شباب أو تطوير الملاعب وتركيب كشفات وإنشاء مباني إدارية.

نقاط إسعاف

وتعمل «حياة كريمة» على تطوير المنظومة الصحية، من خلال إنشاء العديد من المراكز الصحية ونقاط الإسعاف في مختلف القرى بمحافظة أسيوط، ومن أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن لاسيما في القرى الأثر احتياجًا.