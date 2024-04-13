حادث مأساوي في تركيا.. قتيل وعشرات العالقين في الهواء في حادث تلفريك
كتب:
أحمد عادل موسى
09:41 ص | السبت 13 أبريل 2024
فريق الإنقاذ يحاول الوصول للعالقين
وقع حادث مأساوي أمس الجمعة في تركيا، حيث اصطدمت كابينة «تلفريك» بعمود مكسور، ما أسفر عن تعلق 160 شخصا، وهم يقضون عطلة الأعياد في تركيا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».
160 محاصرين داخل عربات تلفريك
وأفاد مكتب الحاكم المحلي ووسائل الإعلام بأن شخصًا قُتل، وأصيب 10 آخرين في إقليم أنطاليا جنوب البلاد، كما صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، صباح اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 98 شخصًا من بين 160 كانوا محاصرين في عربات التلفريك بعد وقوع حادث تحطم التلفريك ، ويتبقى 62 محاصرا.
ويظهر الفيديو حجم المأساة التى يتعرض لها الركاب داخل كابينة «تلفريك» المعلقة في الهواء علي بعد ارتفاع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.
#BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #ANTALYA #Accidente— LW World News (@LoveWorld_Peopl) April 12, 2024
TURKIYE : MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA
today, at 5:30pm - local
Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.
Helicopters and emergency crews… pic.twitter.com/LJYiZloifp
543 شخصًا يشاركون في عملية الإنقاذ
وقال كايا إنه حتى الساعة 07:15 صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي، إنه تم إجلاء 98 شخصًا من 15 عربة عالقة من قبل فرق الإنقاذ، مضيفًا أن 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة و543 شخصًا يشاركون في عملية الإنقاذ.
وأكد وزير الداخلية التركي أن الوفيات والإصابات وقعت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التلفريك في منطقة صخرية في ساريسو-تونكتيبي خلال انهيار العمود.
#Antalya'da #teleferik kabininde mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/RrOgOG8nSj— TRT HABER (@trthaber) April 12, 2024
وتشير المعلومات المتوفرة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت إلى أن التلفريك يضم 36 كابينة، تستوعب كل منها ستة أشخاص.
ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إمكانية التمتع بإطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.