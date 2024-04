حادث مأساوي في تركيا.. قتيل وعشرات العالقين في الهواء في حادث تلفريك

وقع حادث مأساوي أمس الجمعة في تركيا، حيث اصطدمت كابينة «تلفريك» بعمود مكسور، ما أسفر عن تعلق 160 شخصا، وهم يقضون عطلة الأعياد في تركيا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

وأفاد مكتب الحاكم المحلي ووسائل الإعلام بأن شخصًا قُتل، وأصيب 10 آخرين في إقليم أنطاليا جنوب البلاد، كما صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، صباح اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 98 شخصًا من بين 160 كانوا محاصرين في عربات التلفريك بعد وقوع حادث تحطم التلفريك ، ويتبقى 62 محاصرا.

ويظهر الفيديو حجم المأساة التى يتعرض لها الركاب داخل كابينة «تلفريك» المعلقة في الهواء علي بعد ارتفاع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.

MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA



today, at 5:30pm - local

Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.



Helicopters and emergency crews… pic.twitter.com/LJYiZloifp