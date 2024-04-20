«الزراعة» توجه 15 نصيحة لمربي الماشية والدواجن قبل الموجة الحارة

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة، عددًا من النصائح والإرشادات لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة، لمجابهة الظروف المناخية الحارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة

وتمثلت النصائح في التالي:

1- الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.

2- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

3- التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

3- تجنب زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أوالحوائط أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، وكذلك يصبح بيئه غير صحيه للحيوان أو الطائر.

4- الاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتي تغطي نسب البروتين والطاقة وكل الاحتياجات الغذائية، والتي تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من الوزارة.

5- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

6- استخدام الإضافات المسجلة فى وزارة الزراعة المضاده للإجهادات الحرارية والموصى بها بالجرعات المقررة فى مياه الشرب، والتي تعادل من حموضة الدم ومنع لزوجته، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتى تزيد فى الأجواء الحارة.

7- في حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون على مستويات مرتفعه، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أوالطائر، لزيادة الإستفاده من التبريد.

8- تقليل سُمك أو عمق أرضيات العنابر.

9- عدم تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء داخل العنابر بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

10- ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب، وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب.

11- تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

12- عدم إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد إنكسار الموجة الحارة بوقت كاف.

13- عدم العلاجات أو الحقن قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحاره، وتأجيلها إلى آخر النهار بعد إنكسار الموجه الحارة.

14- في حال نقل الطيور والحيوانات أو الكتاكيت، يجب ان يتم ذلك ليلاً، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الإقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحمله بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

15- التنبيه على مدراء الإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهوريه بضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة، وتم تشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.