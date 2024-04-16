«تغير المناخ» يوجه نصائح مهمة للمزارعين من الموجة الحارة

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، تعرض البلاد لموجة حارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية، تتجاوز فيها سرعات الرياح 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، على معظم مناطق الوادي والدلتا، وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي، وتكون محملة بالرمال والأتربة.

وقال محمد علي فهيم، رئيس المركز، إن الموجة المؤقتة تأتي بعد انخفاض، ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى، بداية من يوم الخميس شمالا، والجمعة جنوبا، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ما يتطلب عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها للحد من تأثيرات الموجة.

توصيات زراعية مهمة قبيل الموجة الحارة

وأكد فهيم ضرورة تشديد أربطة الصوب الزراعية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها في المناطق المتوقع نشاط الرياح في كل مناطق الظهير الصحراوي الغربي والواحات وسيوه ومحيط مطروح، مع ضرورة إجراء التهوية المناسبة في الصوب، أو الأنفاق من ناحية الشمال والشرق، لأن الحرارة سترتفع داخل الصوب لأكثر من 42 درجة مئوية، مع إعطاء رية مشبعة اليوم لكل المحاصيل تقريبا عدا القمح والمحاصيل في آخر عمرها، مثل البطاطس، مع إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم، لضمان استمرار استقرار سريان العصارة، وعدم حدوث توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم).

وشدد على ضرورة الرش اليوم الجمعة بسليكات البوتاسيوم، أو البوتاسيوم فوسفيت، أو الماغنسيوم فوسفيت، بمعدل 6-8 سنتيمتر لكل لتر لكل أشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر، على أن يكون الرش آخر النهار مع التوقف عن الرش بأي مبيدات جهازية بداية من يوم الأربعاء، حتى لا يحدث أضرار لعملية التزهير والاخصاب في الفاكهة ومحاصيل الخضر في الطماطم والخيار والكنتالوب والبطيخ والفلفل والباذنجان.

إجراء رية سريعة على البطاطس الصيفية المتأخرة

وأشار إلى أهمية إجراء رية سريعة على البطاطس الصيفية المتأخرة، مع إضافة نترات البوتاسيوم بواقع 4 كيلو للفدان أو 15 كيلو سلفات بوتاسيوم مع الري مع الرش بسيلكات الكالسيوم بورون لبصل الحبة السوداء، أو الفاصوليا الصيفي في مرحلة التزهير.