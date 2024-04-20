وزير الخارجية التركي: دماء الفلسطينيين ستكون وقودًا لنيل الحرية

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن احتلال إسرائيل لفلسطين من أهم الأسباب لزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحًا أن هذه المشكلة ومهما كان حجمها يجب أن لا نهملها، والأولوية الآن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين وتنفيذ هذه الصيغة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تتطلب بذل الجهد، وكل البلدان الإسلامية والإفريقية واللاتينية وآسيا الوسطى يجب أن تتوحد ويعلو صوت هذه البلدان، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

التوتر بين إيران وإسرائيل

وأشار «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه حال عدم حدوث ذلك ستستمر الاعتداءات من اليمن والتوتر بين إيران وإسرائيل واندلاع حرب أخرى وفوضى داخل بلدان أخرى، موضحًا أن تركيا تتفق مع مصر منذ البداية على أنه إذا لم يتم تسوية هذه المشكلة والاستقلال ودولة فلسطينية ذات سياسية ستستمر هذه المشكلات في المنطقة.

وأوضح أنه حال حدوث توترات أخرى بالشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير، مؤكدًا أنه من البداية تم التذكير على كل شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تصدع الخط الزلزالي في العالم، كما أن هناك الكثير من الدول في الغرب والشمال والجنوب والشرق تتأثر بما يحدث الآن، بالإضافة إلى حركة السفن التجارية التي تمر من البحر الأحمر، وتأثيرها على ارتفاع الأسعار.

دماء الفلسطينيين ستكون وقودًا لنيل الحرية

وشدد وزير الخارجية التركية على أن هناك الكثير من الشهداء الذين سقطوا في فلسطين، بجانب الدمار في قطاع غزة، قائلًا: «أعلم أن دماء الفلسطينيين ستكون وقودًا لنيل الحرية»، لافتا إلى أن تركيا قبل 7 أكتوبر 2023، كانت تركز على تسوية القضية الفلسطينية، ولم تتخل لثانية واحدة عن بذل كل الجهود تجاه فلسطين، ويجري التركيز على طريقة مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال مباحثات مع مصر والشركاء في المنطقة.

وتابع: «تركيا تعمل لإنهاء الاحتلال وإنهاء الظلم وتحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية»، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي تقدم المساعدات إلى غزة.