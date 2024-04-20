«أزهرية كفر الشيخ»: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

سيطرت حالة من الهدوء على امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري بمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الثاني، والتي انطلقت اليوم السبت، وسط توفير كافة سُبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

رئيس المنطقة يتابع سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

وتفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني، من داخل لجان معهد كفر الشيخ الإعدادي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بداخل اللجان.

وحرص رئيس المنطقة منذ الصباح الباكر على متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، موجهًا بتوفير الجو الملائم للطلاب، وتهيئة كل سُبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب.

تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على فرض الانضباط بداخل اللجان طوال فترة انعقادها، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وللتواصل والرد علي أي استفسارات على الفور.

يُذكر أنّ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقة، واللغة العربية ورقة أولى «النحو والصرف».