وزير الخارجية: جهود مكثفة من مصر لدعم غزة منذ اندلاع الحرب

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه منذ اندلاع الحرب على غزة ومصر تقوم بجهد مضني في مسعاها لتوفير المساعدات للمدنيين في غزة، قائلاً: «تعرضنا لإعاقات منذ بداية الحرب من إجراءات إسرائيلية واستهداف عسكري للمعبر، ونسير بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار أهمية إطلاق المساعدات بالكميات المطلوبة للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني».

وتابع «شكري»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان، ونقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «في إطار توضيح جهود مصر في دعم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أقمنا في العريش مركز لتجميع المساعدات من كل دول العالم، من ضمنها المساعدات التركية كما عملنا على التفاهم مع الجانب الإسرائيلي للسماح بتخفيف الإجراءات التي ساهمت في الحد من نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بقدر الإمكان ونحن غير راضون عن حجم المساعدات والإجراءات المتخذة أدت لعدم نفاذها بالكميات المطلوبة وتعاونا مع الشركاء الدوليين لرفع القيود كما سعينا لاستصدار قرار من مجلس الأمن رقم 2027 وإنشاء آلية من خلال منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة التعمير في غزة في إطار ولاية محددة تخول للأمم المتحدة إقامة مركز لتوفير المساعدات ويكون في غزة ولا يكون خاضع لإجراءات تضييق تتخذ من سلطات إسرائيلية».

وأكد: «دعمنا إجراءات وشاركنا في الإنزال الجوي للمساعدات وطالبنا بفتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات وهناك 6 معابر إسرائيلية لابد أن تفتح ولابد أن تفي إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المدنيين في غزة وهذه مسؤولية بمقتضى القانون الدولي والتقاعس فيها مخالف لقواعد القانون الإنساني وعلى المجتمع الدولي التكاتف لتحقيق نفاذ المساعدات».