الفرقة القومية بالإسكندرية تقدم «سجن النسا» على مسرح الأنفوشي مجانا

قدمت الفرقة القومية بالإسكندرية العرض المسرحي «سجن النسا» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة.

والعرض عن مسرحية «سجن النسا» للكاتبة فتحية العسال، ويناقش عددا من القضايا الإنسانية التي تخص المرأة في المجتمع، من خلال مجموعة من السيدات داخل عالم السجن، يختلفن في المستوى الفكري والثقافي وحتى الجناية.

فكرة العرض المسرحي

أوضحت الفنانة ريهام عبد الرازق مخرجة العرض في بيان قصور الثقافة، أن الفكرة طرحت في قالب درامي ممزوج بالتعبير الحركي، بعيدا عن القالب السردي المألوف في الإطار المسرحي، وذلك للكشف عن أسرار السجينات وأسباب دخولهن إلى السجن، وما تعرضن له من ظلم وقسوة بشكل غير تقليدي.

«سجن النسا» أداء ندى حسن، ومنة محمد، وندى جمال، وسوزي الشيخ، وتقى حمدي، وناهد محفوظ، وشریهان زاهر، ورضوى العبادي، وحبيبة عصام، ومريم مصطفي، وچيلان محسن، ومنة الله جمال، وياسمين مصطفى، ورضوى أحمد، ومريم أحمد، ولورا عبده، وندا يوسف، وروان إبراهيم، وأمنية فوزي، وميسون محمد، ودراماتورج باسم رزق، وديكور لبنى الإمام، وإضاءة جاسر الفرن، وملابس رامي عادل، وتأليف موسيقي أسامة حماد، وكيروجراف محمد صلاح، وتنفيذ ملابس سحر خميس، ومخرج منفذ أمنية فوزي وعلي مدحت.

عروض المسرح في قصور الثقافة

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي وهي «الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، المارثون، كلوز أب، الدخان، كاسبر».

وانطلقت العروض في 15 أبريل الجاري وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، وتقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف مساءً، فيما عدا عرض «كلوز أب» حيث يُقدم باستديو چناكليس.