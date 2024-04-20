الكشف على 2200 حالة خلال قافلة طبية في قرية بحر البقر بمركز الحسينية  

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بحر البقر 1 بمركز ومدينة الحسينية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

القافلة الطبية اشتملت على 11 عيادة

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القافلة الطبية اشتملت على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية، هي الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها.

إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

وتابع، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة الطبية خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2200 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.