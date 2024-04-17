بنك الشفاء المصري يطلق قافلة طبية في بني سويف.. كشف وعلاج بالمجان

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على دعم المواطن الأكثر احتياجا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير أشكال الدعم المختلفة للمواطنين على أصعدة متنوعة.

رعاية صحية للمواطنين

وفي هذا الإطار، أطلق بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، قافلة طبية شاملة لأهالي محافظة بني سويف، وتحديدا في قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي، وذلك لتوفير خدمة العلاج والكشف المجاني للأهالي الأكثر احتياجا بالقرى.

ويأتي ذلك في ضوء خطة بنك الشفاء المصري للوصول لجميع المرضى في أنحاء الجمهورية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتعمل القافلة اليوم على توفير خدمات الكشف المجاني في العيادات المتنقلة، إلى جانب صرف العلاج المجاني بعد انتهاء المواطن من الكشف، وذلك ضمن عمل المؤسسة على التخفيف عن المواطن.

التخصصات الطبية في القافلة

وتستهدف القافلة التي أطلقها عضو التحالف الوطني اليوم؛ الكشف على ما يقرب من 1500 مواطن، وتضم التخصصات التالية:

- الرمد

- الباطنة

- العظام

- الأطفال

- أنف وأذن وحنجرة

- جلدية

ويعمل بنك الشفاء على تحويل حالات الفحوصات والأشعة والعمليات إلى أقرب مستشفى متعاقد معها.