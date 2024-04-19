محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير وحالة الطرق بالأحياء

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.

متابعة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، إلى أن المحافظ تفقد حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة، والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية، برفع المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول، والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة، وتكليف فرق للمرور الدوري، لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد، وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

ورافق المحافظ خلال الجولة، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.