الكشف على 1306 حالات في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، عن تنفيذها، قافلة طبية بقرية لاجودة بمركز الفشن جنوب المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1306 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 102 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية لاجودة بمركز الفشن جنوب بني سويف، فحص المرضى في 7 عيادات تخصصية في 6 تخصصات، وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 153 تحليلاً بمعمل الدم، و35 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 11 حالة أشعة عادية، واستصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 75 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.