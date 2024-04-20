إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف، ما أسفر عن إزالة 17 حالة تعد بمساحة 3107 أمتار مبان، و10 حالات تعد بمساحة 22 فدانا.

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 3107 متر مباني و10 حالات تعدي بمساحة 22 فدا و17 قيرا و23 سه على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

التفتيش على 1140 منشأة صناعية

وأشاد محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في التفتيش على 1140 منشأة صناعية، وتحرير 5893 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ 3850 نشاطا توعويا، وتقييم 7250 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي، وفحص 1220 شكوى بيئية.

ضبط طن و250 كيلو دقيق قبل بيعه بالسوق الموازية

وفي سياق آخر، ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية طنا و250 كيلوجراما من الدقيق قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز كفر صقر.

وأصدرت مديرية التموين بيانا، أشارت فيه إلى قيام أحد أصحاب المخابز السياحية بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح بناحية كفر صقر.