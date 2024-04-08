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دراما المتحدة

إزالة تعديات على أرض صادر بشأنها نزع ملكية في القاهرة (صور)

كتب:

وائل فايز
07:42 م | الإثنين 08 أبريل 2024
إزالة تعديات

إزالة تعديات

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تنفيذ إزالة التعدي على قطعة أرض صادر بشأنها قرار نزع ملكية للمنفعة العامة بميدان السادات بحي السلام أول، وتم بناء مجموعة من المحلات بغرض التعدي على الأرض.

إزالة تعديات 

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم تنفيذ الإزالة بحضور نائب محافظ القاهرة واللواء إيهاب زهني، رئيس الحي، وتم إزالة التعدي وإحالة المخالف للنيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.