شروط استخراج بطاقة ائتمانية من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

البطاقة الائتمانية أداة مالية مهمة يمكن استخدامها في العديد من المعاملات المالية، ولكن قبل أن تتمكن من الحصول عليها هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لاستخراجها، وهو ما سنوضحه في السطور التالية عن بعض الشروط والمتطلبات الأساسية من بنك مصر.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الشروط الخاصة لاستخراج بطاقة ائتمانية من بنك مصر، وفقا لعدد من مواقع البنوك على الإنترنت.

شروط استخراج بطاقة ائتمانية للموظفين في بنك مصر

1. خطاب معتمد من الإدارة المختصة يحدد الدخل والوظيفة وتاريخ التعيين «صلاحية الخطاب لا تتجاوز شهرين».

2. ثلاثة إيصالات مرتب حديثة «يجب أن يكون تاريخ أحدها لعام سابق».

3. كشف حساب بنكي حديث يوضح تحويل المرتب «يجب أن يتضمن تاريخًا لعام سابق».

شروط استخراج بطاقة ائتمانية لأصحاب النشاطات التجارية أو الصناعية في ببنك مصر

1. صورة حديثة للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

شروط استخراج بطاقة ائتمانية لأصحاب المهن الحرة في بنك مصر

1- صورة ترخيص مزاولة المهنة.

2- البطاقة الضريبية.

3- كارنيه النقابة.

مستندات إضافية لأصحاب النشاطات التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة

1. كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو الشركة.

2. شهادة معتمدة من محاسب قانوني معتمد بالبنك المركزي.

3. شهادة من الضرائب توضح دخل العميل.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك استخراج بطاقات ائتمانية يمكن استخدامها في العديد من المعاملات المالية.