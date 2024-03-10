أكبر بنكين حكوميين يطرحان شهادات ادخار بعائد يومي.. إليك التفاصيل

طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، منذ أيام دورية صرف جديدة على الشهادة البلاتينية من الأهلي وطلعت حرب من مصر مدة العام، بعائد مرتفع يصل إلى 23% سنويًا يصرف يوميًا.

تفاصيل الشهادة البلاتينية وطلعت حرب

وكان البنكين طرحا في بداية شهر يناير الماضي الشهادة البلاتينية وشهادة طلعت حرب بعائد 27% يصرف في نهاية المدة أي بعد عام، وبعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، ومنذ أيام بعد رفع البنك المركزي المصري سعري الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، تم طرح دورية صرف جديدة بعائد يومي 23%، إضافة إلى شهادة جديدة أخرى بعائد يصل إلى 30%، فيما تم تعديل سعر الفائدة على شهادات أخرى.

تفاصيل الشهادة بعائد 23% يوميًا

يمكن شراء الشهادة البلاتينية أو طلعت حرب مدة العام ذات العائد 27% أو 23.5% أو 23%، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد يكون ثابت طوال المدة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة، فيما لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.