استثمار آمن ومضمون.. أفضل 5 شهادات ادخار في مصر بعد تراجع الدولار

تراجع كبير وملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازية هذه الفترة منذ الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، الجمعة الماضي الموافق 23 فبراير، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

وانخفض الدولار في الفترة الماضية أكثر من 30 جنيهًا أي بنسبة 40% تقريبًا وهو ما يُعد مؤشرا إيجابيًا بحسب الخبراء، وتُعد من أفضل الاستثمارات المضمونة للمواطنين هذه الفترة هي شراء الشهادات الادخارية لذا نرصد في السطو التالية أفضل 5 شهادات ادخار فى مصر بعد انهيار الدولار.

أعلى 5 شهادات ادخار فى مصر

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدة العام بعائد ثابت طوال المدة يكون 27% يصرف في نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

شهادة طلعت حرب من بنك مصر، مدتها أيضًا عام وعائدها 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة سمارت من بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة سمارت المدة من يوم واحد وحتى 300 يوم، بعائد 30% سنويًا ويتم احتسابه يوميًا إذ أنه تصاعدي، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه.

شهادة بريميم البنك التجاري الدولي

وبالنسبة لشهادة بريميم من البنك التجاري الدولي تكون المدة 3 سنوات، والعائد 22% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة المتميزة بلس من بنك تنمية الصادرات

يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة المتميزة بعائد 21% سنويًا يصرف شهريًا، مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه.