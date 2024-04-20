ماكارثر يهزم سيدني بهدف نظيف ويقفز للمركز الرابع في الدوري الأسترالي

فاز نادي ماكارثر، على نظيره سيدني، بهدف دون رد، ظهر اليوم، على ملعب «كامبلتاون الرياضي»، بالجولة 25 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، ليصعد للمركز الرابع في المسابقة.

وسجل جد درو لاعب ماكارثر، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، في المباراة التي شهدت طرد زميليه إيفان فوجيكا، توماس سميث في الدقيقتين 37، 67 على التوالي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ماكارثر إلى النقطة 41 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيدني عند النقطة 38 بالترتيب الخامس.

فوز ملبورن سيتي

وفي مباراة أخرى، خسر ويسترن سيدني واندررز، أمام نظيره ملبورن سيتي بنتيجة 1-2 على ملعب «كومبانك»، بالجولة 25 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا».

وأحرز أهداف ملبورن سيتي كل من ليو ناتيل، مارين جاكوليش في الدقيقتين 28، 39 على التوالي، فيما سجل هدف ويسترن سيدني واندررز، اللاعب ماركوس يونس في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ملبورن سيتي إلى النقطة 36 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد ويسترن عند النقطة 34 بالترتيب السابع.

تعادل سلبي بين ملبورن فيكتوري وبريسبان رور

وتعادل ملبورن فيكتوري، سلبيا مع نظيره بريسبان رور، على ملعب «آمي بارك»، بالجولة 25 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، في لقاء شهد طرد جيسون جيريا لاعب فيكتوري في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ملبورن فيكتوري إلى النقطة 42 بالمركز الثالث، فيما يأتي بريسبان رور بالترتيب الثامن بـ30 نقطة.