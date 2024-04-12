ويلينجتون يتصدر الدوري الأسترالي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة

فاز ويلينجتون فينيكس على نظيره ملبورن فيكتوري، وسط أمطار غزيرة، بهدف دون رد، على «ملعب سكاي» في الجولة 24 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدة «أيه ليجا».

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عمت الاحتفالات مدرجات «ملعب سكاي» عقب تسجيل فين سورمان لاعب ويلينجتون فينيكس، هدف الفوز برأسية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس فيكتوري على إثر أسيست من أوسكار فان هاتوم، ليمنح ويلينجتون فينيكس، ثلاثة نقاط غالية في مشواره في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم.

ويلينجتون فينيكس يتصدر مؤقتا البطولة برصيد 49 نقطة

وبهذه النتيجة، تصدر ويلينجتون فينيكس، مؤقتا البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن سنترال كوست مارينرز صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد ملبورن فيكتوري، عند 41 نقطة بالترتيب الثالث في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»

وفي الجولة 25 من عمر الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، يحل ويلينجتون فينيكس، ضيفا على نيوكاسل جيتس، على ملعب «مكدونالد جونز»، وفي المقابل، يستضيف ملبورن فيكتوري، بريزبان رور على ملعب «آمي بارك».