ويلينجتون فينيكس يتصدر الدوري الأسترالي رغم تعادله مع نيوكاسل جيتس

تعادل ويلينجتون فينيكس، إيجابيا مع نيوكاسل جيتس بنتيجة 1-1، على ملعب «مكدونالد جونز» في الجولة 25 من عمر الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، ليتصدر البطولة برصيد 50 نقطة.

حارس ويلينجتون يسجل بالخطأ في مرماه

وسجل أليكس بولسن، حارس مرمى ويلينجتون فينيكس، بالخطأ في مرماه، الهدف الأول لنيوكاسل جيتس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

A moment @WgtnPhoenixFC young gun Alex Paulsen will quickly want to put behind him.@NewcastleJetsFC take the lead after the ‘Nix goalkeeper turns Lachie Bayliss’ cutback into his own net



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وفي الدقيقة 55، حرمت عارضة ويلينجتون فينيكس، أبوستولوس ستاميتيلوبويولوس، لاعب نيوكاسل جيتس، من تسجيل الهدف الثاني، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما شهدت الدقيقة 71، تسجيل كونستانتينوس باربروس، لاعب هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك جيتس.

وكاد كونستانتينوس باربروس، لاعب ويلينجتون فينيكس، إحراز هدف التقدم بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم الأيمن لمرمى نيوكاسل في الدقيقة 78.

ضربة جزاء ضائعة من ويلينجتون فينيكس

أهدر أليكس روفير، ركلة جزاء بقدمه اليمنى، مرت على يسار حارس مرمى نيوكاسل جيتس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويلينجتون فينيكس يتصدر الدوري الأسترالي

وبهذه النتيحة، ارتفع رصيد ويلينجتون فينيكس، إلى النقطة 50 بالمركز الأول في جدول الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، فيما جاء نيوكاسل جيتس بالترتيب العاشر بـ28 نقطة.

وفي الجولة 26 لبطولة الدوري الأسترالي، يلتقي ويلينجتون فينيكس، بنظيره ماكآرثر، على «ملعب سكاي»، فيما يواجه نيوكاسل جيتس، سنترال كوست مارينرز بملعب «مكدونالد جونز».