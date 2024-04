ويلينجتون فينيكس يتصدر الدوري الأسترالي رغم تعادله مع نيوكاسل جيتس

تعادل ويلينجتون فينيكس، إيجابيا مع نيوكاسل جيتس بنتيجة 1-1، على ملعب «مكدونالد جونز» في الجولة 25 من عمر الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، ليتصدر البطولة برصيد 50 نقطة.

وسجل أليكس بولسن، حارس مرمى ويلينجتون فينيكس، بالخطأ في مرماه، الهدف الأول لنيوكاسل جيتس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

A moment @WgtnPhoenixFC young gun Alex Paulsen will quickly want to put behind him.@NewcastleJetsFC take the lead after the ‘Nix goalkeeper turns Lachie Bayliss’ cutback into his own net



