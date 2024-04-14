ملبورن سيتي يكتسح بيرث جلوري بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الأسترالي

اكتسح ملبورن سيتي، صباح اليوم، نظيره بيرث جلوري، بـ8 أهدف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «آمي بارك» بالجولة 24 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

أحرز أهداف ملبورن سيتي كل من علي أرسلان «هاتريك» في الدقائق 16 و26 73، وليوناردو ناتيل هدفين في الدقيقتين 14 و29، وكيلان ماجيكودونمي لاعب بيرث جلوري «بالخطأ في مرماه» في الدقيقة 19، وجايمي مكلارين في الدقيقة 60، وستيفن أوجاركوفيتش في الدقيقة 86.

ارتفاع رصيد ملبورن سيتي إلى النقطة 33

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ملبورن سيتي إلى النقطة 33 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد بيرث جلوري عند 22 نقطة، في قاع الترتيب ليحتل المركز 12.

موعد المباراة القادمة لفريق ملبورن سيتي

وفي الجولة 25 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم، يحل ملبورن سيتي ضيفا على نظيره وسترن سيدني واندررز على ملعب «كومبانك»، صباح السبت المقبل، وتنطلق المباراة في الساعة 7:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، يستضيف بيرث جلوري نظيره ويسترن يونايتد على ملعب «إتش بي إف فارك»، صباح الأحد المقبل، وينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة.