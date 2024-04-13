سنترال كوست يستعيد صدارة الدوري الأسترالي بالفوز على ويسترن يونايتد

فاز فريق سنترال كوست مارينرز، على ويسترن يونايتد، بثنائية نظيفة، على ملعب «ريجونال فوتبول فاسيلتي تارنيت» في الجولة 24 من الدوري الأسترالي لكرة القدم.

وسجل ماكس بالارد، لاعب سنترال كوست مارينرز، الهدف الأول في الدقيقة 51، بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، بتمريرة من جوشوا نيسبت، لتسكن على يسار حارس مرمى ويسترن يونايتد.

وفي الدقيقة 80، عزز كريستيان ثيوهاروس، تقدم فريقه بهدف ثان، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء على الزاوية اليمنى العليا لمرمى ويسترن يونايتد.

ارتفاع رصيد سنترال كوست إلى 49 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سنترال كوست مارينرز إلى النقطة 49 في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن ويلينجتون فينيكس «49 نقطة»، بينما تجمد رصيد ويسترن يونايتد عند النقطة 22، بالمركز 11 في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم.

وفي الجولة 25 من بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، يلتقي مارينرز، مع أديلايد يونايتد على ملعب «سنترال كوست» يوم 21 إبريل الجاري، بينما يخوض ويسترن يونايتد، مباراة مؤجلة من الجولة 13 مع أديلايد يونايتد، الثلاثاء المقبل.