من هم أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة دونالد ترامب؟.. ينتظرهم لحظة تاريخية

يستعد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لمقعد البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل لمحاكمة جنائية بتهمة الرشاوى، وتم اختيار أمس هيئة المحلفين والمكونة من 12 عضوًا، بعد أن تم تقليصهم من 200 شخص، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

هيئة المحلفين في محاكمة دونالد ترامب التاريخية، تم استجوابهم قبل اختيارهم حول تاريخهم الشخصي وآرائهم السياسية ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى قدرتهم على البقاء محايدين، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 8 أسابيع.

ما هي هيئة المحلفين؟

هيئة المحلفين هو نظام يشترك فيه المواطن لتطبيق العدالة الجنائية بناءً على الأدلة والحقائق وهم أشخاص ليس لهم علاقة بالقانون الجنائي، وسيكونون أمام فرصة تاريخية في حياتهم للوقوف أمام دونالد ترامب والحُكم عليه في قضية الرشاوى لكسب صمت ممثلة أفلام إباحية وعدم الإفصاح عن علاقتها معه.

أعضاء هيئة المحلفين

وأعضاء هيئة المحلفين، هم كالآتي:

- رجل يعمل في المبيعات ومتزوج.

- رجل يعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.

- شاب يعيش في مدينة تشيلسي بولاية ميشيجان منذ خمس سنوات، ويعمل محاميًا في قانون الشركات.

- مهندس أمن ويعمل بالنجارة أيضًا.

- معلمة شابة.

- محام مدني.

- رجل متقاعد.

- طبيبة نفسية.

- رجل يعمل في التجارة.

- سيدة تعمل كمديرة تطوير المنتجات بإحدى الشركات.

- سيدة تعمل معالجة فيزيائية.

- سيدة تعمل كمديرة أصول.