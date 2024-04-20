رامي صبري والمطرف وأحمد بتشان يتألقون في حفلات «ليالي العيد» بالكويت

شهد المسرح المفتوح في حديقة الشهيد، بالكويت، حفلين غنائيين مميزين للنجوم رامي صبري ومطرف المطرف وأحمد بتشان، ضمن «ليالي العيد»، إذ سجل الحفلان حضورا جماهيريا كامل العدد وتفاعلا كبيرا.

وعاش الجمهور على مدار اليومين حالة من النشوة مع جرعة مكثفة من الرومانسية والطرب، ما بين أغنيات رامي صبري وبتشان وأعمال المطرف وفرقته الموسيقية.

وقدم الحفل عبدالله البكور، بينما كانت وسائل الإعلام على موعد مع لقاء صحفي لنجوم الحفلين.

وثمن الفنان رامي صبري تعاونه مع المنتج أحمد الخالدي، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، قائلا: «للمرة الخامسة ألتقي الجمهور الكويتي خلال أقل من عامين، ثمة حالة من الانسجام معهم لا سيما وأنهم يتمتعون بذائقة عالية ولا أبلغ على ذلك من ترديدهم جميع الأغنيات».

بدوره، عبر الفنان أحمد بتشان، عن سعادته بالغناء في الكويت للمرة الأولى، متوجها بالشكر إلى الجهة المنظمة لإتاحة الفرصة له.

اما وقال مطرف المطرف: اشتقت للقاء الجمهور خصوصا في حديقة الشهيد، ولعل لهذه الأمسية خصوصية لما وجدته من تنظيم احترافي وحرص على أدق التفاصيل فضلا عن التفاعل الكبير من الجمهور، كاشفا عن طرح مجموعة من الأغنيات الجديدة الفترة المقبلة.

وخلال الحفلين، قدم مطرف المطرف مجموعة مميزة من أغنياته بينها "رهيب ويا نور العين وفهموه ولبيه ولاتهجى وفاقدك وخسارة ويا سمار وعال ومنهك غرام ولا راح الأمل" وغيرها الكثير وسط تفاعل جماهيري.

بينما أشعل رامي صبري، الأجواء في الحفل الأول باختياراته المميزة وكان يعرف كيف يثير حماس الجمهور ومتى يبحر بهم إلى عالم الخيال وأفق الرومانسية، وتنقل بذكاء بين مجموعة كبيرة من الأغنيات من بينها غمضت عيني ولما بيوحشني وجوايا هتعيش وغريب الحب ولما بيوحشني وغيرها.

فين حين استقبل الجمهور أحمد بتشان بحفاوة كبيرة وانتقى "بتشان" مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة لاسيما "خلصت خلاص" والتي حققت نجاحا كبيرا بمسلسل "الأسطورة" لمحمد رمضان، و"حلال على اللي يلاقيك" و"بعد فراقك" و"هقول واسمع و مجاش منك وغيرها.