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دراما المتحدة

رامي صبري يحيي حفل العيد فى برنامج «SOLD OUT» الليلة

كتب:

أميرة عزالدين
01:08 م | الجمعة 12 أبريل 2024
رامي صبري

رامي صبري

يحل المطرب رامي صبري، ضيفًا مساء الليلة في برنامج «SOLD OUT»، عبر منصة «WATCH IT» الإلكترونية، وشاشة قناة CBC، وذلك في التاسعة من مساء الليلة، حيث يحيي رامي صبري حفل عيد الفطر فى ثالث أيامه.

رامي صبري يروج لحفلته في برنامج SOLD OUT

وروج المطرب رامي صبري للحلقة من خلال نشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليه قائلاً: «حلقة العيد من برنامج سولد اوت كامل العدد، اليوم الساعة ٩9 مساء علىCBC وWatchit، وكل سنة وانتم طيبين».

تفاصيل حفل رامي صبري

ومن المقرر أن يقدم المطرب رامي صبري عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى جمهوره من بينها «يمكن خير»، و«بين الحيطان»، و«النهايات أخلاق»، و«مبسوط يابعد»، وغيرها من أغاني ألبومه الأخير، وغيرها من ألبوماته من بينها «كل سنة»، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وقاموا بالغناء معه.

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