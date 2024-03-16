رامي صبري وأحمد بتشان يلتقيان في حفل «ليالي العيد» بالكويت 18 أبريل

يلتقي المطرب رامي صبري مع المطرب أحمد بتشان يوم 18 أبريل المقبل بالكويت، ضمن سلسلة حفلات «ليالي العيد»، بحديقة الشهيد.

ومن المقرر أن يطل رامي صبري وبتشان، على جمهور المسرح المفتوح ليقدما مجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرفوا بها، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

حفلات «ليالي العيد» في الكويت

وفي هذا الصدد، قال أحمد الخالدي منظم الحفل في بيان، إن الحفل المرتقب يأتي ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا ولكن تأتي هذه المرة بعنوان «ليالي العيد»، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان رامي صبري و الفنان أحمد بتشان.

وأكد «الخالدي»، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.