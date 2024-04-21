سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21-4-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل 51.57 جنيه للبيع، و51.23 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تحديث للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، عبر مواقعها الرسمية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المُعلنة من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.57 جنيه للبيع، و51.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.57 جنيه للبيع، و51.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر إلى 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الأحد 51.73 جنيه للبيع، و51.40 بدلا من 51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.