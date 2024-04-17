سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 استقرارا في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث مُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر إلى 51.62 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الأربعاء 51.64 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.