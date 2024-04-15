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‎سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-4-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
04:18 م | الإثنين 15 أبريل 2024
اليورو

اليورو

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-4-2024، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي. 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري   

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سجّل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء.

وصل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

استقرار سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الاثنين 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد