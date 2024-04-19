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سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 19-4-2024

كتب:

محمد متولي
08:01 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
اليورو - أرشيفية

اليورو - أرشيفية

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18-4-2024 استقرارًا كبيرًا، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المُعلنة من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.70 جنيه للبيع، و51.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر إلى 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الجمعة 51.73 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.

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بقلم محمد متولي