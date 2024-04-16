سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 16-4-2024

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في بداية التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث مُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.62 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر إلى 51.62 جنيه للبيع، و51.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الثلاثاء 51.64 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.