رئيس الوزراء: الانتهاء من ميناء دمياط بالكامل في 2027

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ميناء دمياط يشتمل على محطة «تحيا مصر 1» و«تحيا مصر2»، وأول محطة ستبدأ العمل إبريل 2025، موضحًا أن الميناء سينتهي العمل فيه بالكامل خلال 2027 ويكون إضافة للبنية الأساسية الموجودة في مصر.

ميناء دمياط يتميز بالعديد من المواصفات

وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عقب جولة تفقدية بمحافظة دمياط، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن ميناء دمياط يتميز بالعديد من المواصفات المهمة، لأنه في موقع متميز وطبيعته وقربه من مناطق كثيرة داخل مصر والقاهرة والذي تعطيه مزايا كبيرة تشجع الشركات العالمية أن تكون موجود وتبدء العمل به.

وأشار إلى أنه على غرار كافة أعمال التطوير التي تحدث في الموانئ المصرية يكون هناك تعاقد مع الشركات العالمية التي تدير الميناء قبل الانتهاء من أعمال التنفيذ، موضحًا أن هذا ما حدث في ميناء دمياط من خلال التعاقد مع واحدة من أكبر التحالفات العالمية للبدء في تشغيل المحطة.

وتابع: «بنتكلم أن المنظومة كلها تكون منظومة متكاملة مش بس ميناء لازم يكون معاها خط سكة حديد لينقل البضائع ومنطقة مستودعات ومنطقة لوجستية»، مشددًا على أن ميزة دمياط أن هناك قناة نيلية لتنقل البضائع داخل الدولة المصرية وهو ما يعطي قيمة لميناء دمياط.