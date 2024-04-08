أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة دمياط.. بينها مراكز شباب

حددت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة دمياط، إذ يجري تجهيزها وتنظيفها من أجل استقبال المصلين صباح يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد إعلان دار الإفتاء، أنّ غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في محافظة دمياط

وأشارت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، إلى توفير عدد من الساحات من أجل صلاة العيد 2024 كالآتي:

- ملعب النادي الرياضي في كفر سعد

- الفناء للمسجد الكبير في كفر سعد البلد

- فناء مركز الشباب في ميت أبو غالب

- أرض ملعب كورة القدم في كفر سليمان

- فناء مركز الشباب في البدراوي

- مركز شباب الوسطاني في قرية الوسطاني

- ساحة مركز شباب خزان الوسطاني في قرية الوسطاني

- مركز شباب المرابعين في قرية المرابعين

- مركز الشباب الإسماعيلية فناء مركز شباب العباسية

- مركز منشية ناصر

- مركز شباب الإبراهيمية البحرية

- إمام مسجد المغربي بضرمشاح

- الخلاء المجاور لملعب الزغاترة

أماكن صلاة عيد الفطر المبارك

- أرض الملعب كفر تقى

- الخلاء المجاور لمركز شباب سيف الدين

- مركز شباب المباشرة

- الخلاء المجاور للمستشفى في السرو

- الخلاء المجاور للمسجد الكبير بفرح سالم

- فناء مسجد نور الإسلام

- الفناء المجاور لمسجد الحديدي

- فناء مركز الشباب فارسكور

- الفناء المجاور لمسجد النصر فارسكور

- مركز شباب الغنيمية

- الفناء المجاور لمسجد الرحمة

- الفناء المجاور لمسجد الكبير

- فناء مركز الشباب الحوراني

- فناء مدرسة مناع خليل في العبيدية

- فناء كفر ميت أبو غالب

- فناء كفر المنازلة

- فناء عزبة كفر ألعاب

- ساحة كفر شحاتة

- مركز الإبراهيمية القبلية

- مركز شباب التوفيقية

- الخلاء المجاور لمسجد السيدة خديجة

- فناء مركز شباب السعدية البحرية

- عزبة عرفي

- ملعب الكرة في الركابية

- الخلاء الموجود بملعب الكرة في السناتية

- فناء الرياض

- الفناء المجاور لمسجد راشد

- ستاد دمياط الجديدة

- الحديقة المركزية

- خلاء كفر يوسف بجوار المخبز

- ملعب الكرة في الكحيل الوسطي

- مركز شباب كفر البطيخ

- ملعب الجوجري الخماسي السواحل

- أرض ملعب كرة القدم في غيط النصاري

- خلاء أمام مسجد النور

- فناء مركز الشباب في عزبة البرج

- مثلث عزبة البرج

- أرض ملعب كرة القدم الشيخ ضرغام

- فناء الرحمة

- خلاء مركز شباب عزبة البط

- خلاء مركز الشباب في طبل

- الخلاء المجاور لمسجد الهدي النبوي

- خلاء البستان امتداد الطريق العمومي

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