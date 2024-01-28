يترقب طلاب الصف الأول الثانوي للمدارس الثاوية العامة الرسمية واللغات والخاصة بمحافظة دمياط، وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة دمياط، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي استمرت 6 أيام للمواد الفرعية والرئيسية التي تضاف للمجموع.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة دمياط

وقال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة دمياط من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعطلة نصف العام الدراسي ما بين نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

طرق الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة دمياط

وأوضح وكيل تعليم دمياط أنه في موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة دمياط يرتبط بانتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات ثم إعداد الكشوف واعتمادها رسميا للطلاب بالمنظومة إلكترونية أو ورقيا لإتاحة النتيجة عقب اعتمادها ورقيا بالاسم فقط بالمدارس والإدارات التعليمية ما بين إدارة أول دمياط وإدارة ثان دمياط وإدارة تعليم مركز دمياط، وإدارة تعليم فارسكور وإدارة تعليم كفر سعد وإدارة تعليم كفر البطيخ وإدارة تعليم دمياط الجديده وإداراة تعليم الزرقا وإدارة تعليم رأس البر.